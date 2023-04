Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage in der Fahrradbranche auf einem Rekord-Hoch gewesen, erklärt Martin Raeder, Inhaber eines kleinen Ladens für maßgeschneiderte Räder in der Dresdner Neustadt. Daraufhin seien mehr Fahrräder und Zubehörteile als sonst produziert worden, begleitet von Lieferengpässen und längeren Wartezeiten.



In Verbindung mit dem Nachfrageknick vom vergangenen Herbst seien die Lager nun oft voll, so auch beim Fahrrad-Riesen Fahrrad XXL Dresden: "Die vollen Lagerbestände machen der Branche wirklich extrem zu schaffen. Wir hatten im letzten Jahr im Frühjahr etwa 20.000 Räder im Lager. Das war deutlich zu wenig für uns und in diesem Jahr haben wir weit über 40.000 im Lager, was eher zu viel ist. Das ist in der ganzen Branche ähnlich. Und dazu kommt noch, dass sehr viele Auftragsbestände im Rückstand sind, die jetzt noch produziert und geliefert werden."