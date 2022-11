Aber: Das Bürgergeld sei gerade für die Menschen gedacht, die arbeiten, argumentierte Homann. Wenn sie mal arbeitslos werden, dass sie nicht gleich ins Bodenlose fielen und alles weggenommen bekämen. "Viele haben aus der Nachwendezeit traumatische Erfahrungen damit gemacht." Laut Homann gebe das Bürgergeld einerseits Sicherheit und bringe die Menschen in Arbeit, indem sie qualifiziert würden. Zwei Drittel der Hartz IV-Beziehenden hätten keine Ausbildung. Sie sollen sich qualifizieren, um ordentliche Jobs zu finden.

Sachsens SPD-Chef Henning Homann sieht im Bürgergeld die Chance, Menschen ohne Abschluss zu qualifizieren und in Arbeit zu bringen und auch Ältere zu schützen, die nach langen Berufsjahren plötzlich arbeitslos werden.

Sachsens SPD-Chef Henning Homann sieht im Bürgergeld die Chance, Menschen ohne Abschluss zu qualifizieren und in Arbeit zu bringen und auch Ältere zu schützen, die nach langen Berufsjahren plötzlich arbeitslos werden.

Sachsens SPD-Chef Henning Homann sieht im Bürgergeld die Chance, Menschen ohne Abschluss zu qualifizieren und in Arbeit zu bringen und auch Ältere zu schützen, die nach langen Berufsjahren plötzlich arbeitslos werden. Bildrechte: Dehli News

Dem wollte die Brandenburger Abgeordnete für die CDU/CSU im Bundestag, Jana Schimke, nicht folgen. Sie sieht die Solidargemeinschaft in Deutschland in Gefahr, die seit Jahrzehnten Sozialschwachen freiwillig hilft. Schließlich müsse für die Sozialpolitik "ja auch alles bezahlt und erwirtschaftet werden".

Immer mehr Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass das, was sie täglich leisten, sich nicht mehr lohnt. Das halte ich für sehr bedenklich, wenn das Prinzip von Fordern und Fördern aufs Spiel gesetzt wird.

Für Schimke gleicht das Bürgergeld anstelle von Hartz-IV einem Systemwechsel, bei dem die Langzeitarbeitslosen "im ersten halben Jahr nicht sanktioniert werden". Dabei wisse doch jeder Arbeitsmarktforscher, dass es umso schwieriger werde eine Arbeit zu finden, je länger man arbeitslos sei. Auch die Chefin eines Beschäftigungsträgers, der 180 Langzeitarbeitslose und Geflüchtete in Leipzig betreut, ärgert sich über dieses erste halbe Jahr beim Bürgergeld. Solveig Buder sagte: "Das hat für mich den Anschein, dass die Arbeitslosen ein halbes Jahr lang keine zumutbare Arbeit annehmen brauchen. Fördern und Leistung verlangen muss sein."

Solche Aussagen zu einer angeblichen Sanktionsfreiheit wertete die Hartz-IV-Kritikerin Helena Steinhaus als "Fake News", denn im Gesetzentwurf, über den gerade im Vermittlungsausschuss in Berlin debattiert wird, stehen Sanktionen auch im ersten halben Jahr drin (siehe Infokasten oben).



Das bestätigte die Geschäftsführerin des Jobcenters in Leipzig, Sabine Edner. Nach dem ersten Jahr Arbeitslosigkeit mit ALG 1 soll beim Bürgergeld in den ersten sechs Monaten ein Plan mit dem Langzeitsarbeitslosen erstellt werden, wie er sich qualifizieren kann. Werden Gesprächsangebote und Treffen zu diesem Kooperationsplan zwei Mal nicht eingehalten, sind Sanktionen vorgegeben. Edner verwies auf Zahlen: Drei Prozent aller Hartz-IV-Bezieher würden aktuell sanktioniert. Und das Bürgergeld? "Der Weg ist richtig, das Fördern für Qualifizierung näher aufzugreifen."