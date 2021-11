Alexander Theile war schockiert, als er von seiner Corona-Infektion erfuhr. Seine Zweit-Impfung hatte der Famielienvater erst 14 Tage zuvor erhalten. "Ich war davon ausgegangen, so viel kann mir nicht mehr passieren", erzählte er bei Fakt ist!. "Ich habe mich sicher gefühlt und hätte nicht gedacht, dass ich mich anstecke". Am Anfang sei es wie eine Grippe gewesen. Dann habe er die Treppe nicht mehr hoch gehen können und sich abgeschlagen gefühlt. Weil er geimpft ist, habe er gewusst, er werde nicht sterben. Zudem hätten ihm Freunde und Ärzte Hoffnung gemacht, die Krankheit gut zu überstehen. Heute sei er froh, dass er sich habe impfen lassen.

Der Mann habe sich "nicht umsonst impfen lassen", sagte Katja de With, Ärztin und Leiterin der Klinischen Infektiologie am Dresdner Uniklinikum. Die Impfung habe ihn gerettet und vor einem Krankenhausaufenthalt geschützt. "Wir impfen, um die Krankheit zu verhindern oder den Schweregrad zu beeinflussen, damit die Menschen nicht ins Krankenhaus kommen."

Auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ist überzeugt, maßgeblichen Schutz erhalte man durch das Impfen. Mit einer Impfquote von 56,8 Prozent habe Sachsen aber den schlechtesten Wert in ganz Deutschland. Es gibt Bundesländer und Stadtstaaten, die schon 20 Prozent weiter sind, betonte sie. Die Inzidenzen und Krankenhausbelegungen in Sachsen seien ein Alarmzeichen.

Sozialministerin Petra Köpping verwies auf 20 Krankenhäuser und die 30 mobilen Impfteams, die noch immer im Einsatz sind und angefordert werden können. "Wir haben die Impfzentren geschlossen, weil keiner mehr kam."

Corona-Politik verunsichert Bevölkerung

Die niedrige Impfquote in Sachsen führt die Ärztin Cornelia Höseman auf eine Verunsicherung in der Bevölkerung zurück sei. Es gebe ein großes "Hin und Her". Und: "Mal gibt es den Lockdown, mal geht es wieder aufwärts. Das ist etwas, dass die Bürger nur sehr schwer verstehen", meinte Gynäkologin Hösemann, die auch in der Sächsischen Impfkommission (SIKO) arbeitet.

Frauenärztin Cornelia Hösemann sagt: "Ich kann, wenn ich geimpft bin, auch Menschen um mich herum schützen."

Die Leiterin der Entwicklungsabteilung beim Impfstoffhersteller IDT Biologika, Simone Kardinahl, pflichtet dem Gesagten bei: Leider seien noch zu viele Menschen nicht geimpft. In Sachsen sind es derzeit 1,2 Millionen Erwachsene. Man sei wieder im Herbst-Winter, da könne sich das Virus wieder gut verbreiten, entsprechend steigen die Infektionszahlen. Zudem lägen auf den Intensivstationen diejenigen, die nicht geimpft waren und die auch das höhere Risiko trügen.

Seit Jahresanfang werden die Menschen geimpft. Trotzdem liegen heute mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern als noch vor einem Jahr. Wirkt sich das Impfen denn nicht aus, fragte Moderator Andreas F. Rook. Infektiologin Katja De With konterte: Vor einem Jahr seien die Maßnahmen auch noch andere gewesen. Heute gingen die Menschen viel lockerer mit der Lage um, drängten zurück ins Leben. Veranstaltungen nähmen zu, man könne auch wieder ins Kino oder Theater gehen. "Wir sind in einer Phase der Durchseuchung, wo wir einen regen Austausch haben. Da kommt es auch zum Austausch des Virus." Katja de With leitet die Klinische Infektiologie am Dresdner Uniklinikum. Wenn noch mehr Patienten, vor allem Ungeimpfte auf die Intensivstationen kommen, "müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir die Patienten umverteilen", sagte sie bei Fakt ist!

Sozialministerin Köpping kündigte an, dass es in Sachsen feste Impfstellen geben soll, allerdings keine Impfzentren mehr, wie sie noch bis zum Spätsommer geöffnet waren. Die Dresdner Ärztin Dr. Ines Richter-Kuhn sprach sich für eine dezentrale Impfstrategie aus. "Wir müssen so niedrigschwellig wie möglich impfen im Supermarkt oder beim Friseur."