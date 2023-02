In Sachsen erreichen die Faschingsfeiern ihren Höhepunkt. So fiebern in der Karnevalshochburg Radeburg die Jecken dem großen Umzug entgegen, der sich am Sonntagnachmittag in Bewegung setzen wird. 65 Umzugswagen werden an den Start gehen, das sind in etwa genauso viele wie vor der Corona-Pandemie.



Sehr zur Freude des neuen RCC-Präsidenten Kai Drabe. Für ihn ist der Festumzug und das Geheimnis um die Gestaltung der Wagen fast wie Weihnachten. "Ein eingepacktes Geschenk ist schöner, als wenn ich einfach nur die Playstation hinstelle. Und deshalb ist ja auch die Überraschung zum Faschingsumzug schön, wenn ich da meinen Wagen präsentieren kann und die Emotionen anderer einfange." Das Motto des diesjährigen Umzuges lautet "Auf 66 Rädern nach RA-BU".



Der MDR überträgt den Festumzug ab 14:15 Uhr in einem Internet-Livestream.