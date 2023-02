In Sachsen haben die Faschingsfeiern am Wochenende ihren vorläufigen Höhepunkt ereicht. In der Karnevalshochburg Radeburg setzte sich am Sonntagnachmittag der große Festumzug in Bewegung. 64 Umzugswagen mit rund 2.000 Mitwirkenden waren am Start. Das waren in etwa genauso viele wie vor der zweijährigen Pandemie-Pause. Dank des guten Wetters haben tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die bunten Wagen am Straßenrand beklatscht.