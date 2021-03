Die Eskalation bei den Corona-Protesten in Dresden wird Thema im Innenausschuss am Donnerstag des Sächsischen Landtags sein, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Er und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar informierten am Dienstag das Kabinett über die Polizeiarbeit am vergangenen Sonnabend.