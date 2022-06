Die Dresdner Polizei musste am Wochenende in der Neustadt im Szene- und Kneipenviertel mehrmals eingreifen. In den Partynächten von Freitag zu Sonnabend und Sonnabend zu Sonntag nahmen die Beamten 49 Strafanzeigen auf. Nach Polizeiangaben befanden sich darunter elf Anzeigen wegen Körperverletzung, zehn wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und neun wegen Diebstahl. Die Dresdner Einsatzkräfte wurde von der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Außerdem hatten Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend mehrmals Pyrotechnik aus einer Wohnung an der Louisenstraße in Menschengruppen geworfen. In der Nacht zu Sonntag waren am sogenannten Assi-Eck - im Bereich der Kreuzung Rothenburger Straße, Louisenstraße und Görlitzer Straße - zeitweise mehrere tausend Menschen unterwegs. Dies führte zu erheblichen Behinderungen, so dass unter anderem die Straßenbahn umgeleitet werden musste.