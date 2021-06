Im Sommerhalbjahr steigen laut Umweltamt die Konzentrationen von Ruß- und Staubpartikeln an Sonnabenden im Vergleich zu restlichen Woche immer wieder an. Als mögliche Quellen vermutet das Amt unter anderem offene Feuer und Holzkohlegrills. Diese Annahme habe sich bereits bei mobilen Messungen im vergangenen Jahr in der Nähe von Kleingartenanlagen in Leipzig-Gohlis bestätigt. Die mobilen Messungen in Dresden sollen nun weitere Hinweise liefern.

Die Langzeitmessungen an verkehrsnahen Luftmessstationen in Sachsen zeigten, dass die Luftschadstoffkonzentrationen in den letzten 10 bis 15 Jahren, insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten, abgenommen hätten, teilte das Landesumweltamt mit. Neben dem Verkehr würden aber andere Schadstoffquellen an Bedeutung gewinnen. Besonders an Sonnabendabenden seien die Werte für Ruß und die Partikelanzahl an den Dresdner Messstationen im Durchschnitt anderthalbmal so hoch wie an Werktagen zu den Hauptverkehrszeiten.