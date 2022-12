Gojko Mitic wird im kommenden Jahr auf der Felsenbühne Rathen spielen. Die Schauspiellegende übernimmt eine Rolle in der Familienproduktion "Peter Pan", kündigte Landesbühnen-Intendant, Manuel Schöbel, an. Mit "Peter Pan" werden die Festspiele am 13. Mai ihre neue Theater-Saison eröffnen. Die Inszenierung des Romans von J.M. Barrie habe bereits 2021 im Rathener Theaterzelt Erfolge gefeiert und sei nun erstmals unter freiem Himmel zu sehen, sagte Schöbel: "Es geht bei Peter Pan um die Idee, dass man immer Kind sein kann und nie erwachsen werden muss."

Gojko Mitic ist mit Filmrollen wie dem Dakotahäuptling weitspähender Falke im DEFA-Film "Spur des Falken" von 1968 berühmt geworden. Bildrechte: MDR/Progress