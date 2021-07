Protest Polizei räumt besetztes Haus in Dresdner Neustadt

Hauptinhalt

Nachdem am Mittwoch eine Hausbesetzung in der Jägerstraße zu Ende gegangen ist, hat es am Donnerstag erneut eine Besetzung in Dresden gegeben. Die Polizei beendete sie am Abend. Diesmal war ein Haus in der Lößnitzstraße betroffen. Beide Aktionen wollten gegen den Leerstand von Häusern protestieren. Offenbar standen sie im Zusammenhang mit den sogenannten "Feministischen Besetzungstagen". Auf Twitter verlangt die Gruppe mehr Schutzräume für Frauen und queere Menschen.