Kathrin Fischer ist verschwunden. Ihr Mann Simon sucht auf eigene Faust nach ihr. Die Dresdner Ermittlerinnen Karin Gorniak und Leonie Winkler, die am Vorabend von Karins Geburtstag schon auf eine Partynacht eingestellt waren, und ihr Chef Schnabel leiten eine große Suche ein. Im Haus der Fischers finden sie viel Blut der Vermissten. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin - oder eine Entführung?



Das Opfer ist im Internet bekannt, weil es als Diplom-Psychologin und "Glückssucherin" regelmäßig Videos über "Schritte zum Glück" postet. Sogar Schnabel kennt sie und outet sich als Fan. Als die Kommissarinnen in Kathrin Fischers Aufnahmestudio einen gepackten Koffer finden, werden sie stutzig. Wollte sie ihren Mann Simon verlassen? Der gerät in den Fokus der Ermittlungen. Nachbarn berichten von Streit und Gewalt. Hat er sie getötet und den Einbruch vorgetäuscht? Eine zweifelhafte Rolle in der Ehe der Fischers spielt Kathrins Freundin Beate Lindweg: Sie war früher mit Simon liiert. Die Ermittlerinnen steigen hinab in die Abgründe einer toxischen Ehe.