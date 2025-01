Ältere Bewohner erinnern sich an vergangene Tage: Nach ihren Erfahrungen wird ein Fernsehturm mit Fernblick sehr unregelmäßig genutzt. Bei gutem Wetter strömten Besucher in Massen, erinnert sich Jan Weigel, der gleich nebenan aufwuchs und wohnt. An trüben und nieseligen Herbst- und Winterwochen seien hingegen tagelang gar keine Ausflügler gekommen. In diesen Wochen stünde ein Parkhaus mitten im Landschaftsschutzgebiet nutzlos leer.