Im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden im November 2019 ist ein Mann in den Niederlanden festgenommen worden. Der 54-Jährige steht unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs an den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD), wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Er sei am 10. November nach Deutschland überstellt worden und sitze in Untersuchungshaft, hieß es.