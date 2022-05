So kam die Polizei dem Trio am Wochenende die Spur - Am 28. Mai ging ein Mann (76) auf dem Hohenzollerdamm in Berlin zum Friseur. Danach fuhr er mit seinem Auto heim. In der Garage kam ein Mann mit Motorradhelm auf ihn zu.

-"Der Beschuldigte griff sofort mit Gewalt nach dem Handgelenk des Geschädigten, an dem er eine rund 40.000 EUR teure Uhr trug. Es kam zu einem etwa drei- bis fünfminütigem Kampf, bei dem sich der Rentner am Rücken verletzte. Sein Bentley rollte gegen die Tiefgaragenwand, die Uhr riss ab und rutschte in den Ärmel des Opfers", schreibt die Polizei.

- Ohne Beute flüchtete der Unbekannte mit einem Motorrad, mit dem ein anderer schon an der Einfahrt wartete. Die beiden Beschuldigten entfernten sich eilig und stiegen in ein bereitstehendes Auto, das von dem dritten Beschuldigten gefahren wurde.

- Damit flüchtete das Trio nach Dresden in die Mohnstraße. Dort klickten am 28. Mai die Handschellen.

- Das zurückgelassene Motorrad war im Herbst 2021 in Berlin bei einer Raubtat gestohlen worden, bei der auch eine 100.000 Euro teure Luxus-Uhr geraubt wurde.