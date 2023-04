Die Modernisierung erfolge in der planmäßigen Winterpause. Wie der SIB-Sprecher weiter mitteilte, ist die Funkverbindung zwischen Fahrkorb und Maschinenraum in der Vergangenheit wiederholt ausgefallen. Die Funksteuerung ersetzt den Angaben zufolge eine "ansonsten unpraktische Kabelverbindung" entlang der 42 Meter hohen und steilen Fahrstrecke. Regulär ist der Panoramalift von Mai bis Oktober in Betrieb. Er gehört neben der Bastei-Aussichtsplattform zu den Attraktionen in der Sächsischen Schweiz.