Bevölkerungswarnung Feuer in Dresden: Brand zerstört Techno-Club Sektor

Hauptinhalt

Feuer in Gebäuden und Waldbrände halten die Feuerwehrleute in und um Dresden derzeit in Atem. Nach Einsätzen im Nordraum von Dresden hat es in der Nacht zum Sonnabend einen Großbrand in der Dresdner Albertstadt gegeben. Die Feuerwehr hat inzwischen für die Landeshauptstadt eine Bevölkerungswarnung veröffentlicht, weil es zu starker Rauchentwicklung kommt.