Großbrand Wäscherei brennt: Giftige Rauchwolke über Dresden

Am Donnerstagabend ist ein Feuer in einer Wäscherei in Dresden-Pieschen ausgebrochen. Rund 75 Feuerwehrleute versuchen den Brand zu löschen. Über die Warnapp Nina warnen die Behörden vor einer giftigen Rauchwolke.