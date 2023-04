In einer Wäscherei war am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Unklar ist, warum.

Behörden warnten vor starkem Rauch, laut Messungen Rauchwolke nicht kritisch.

Brandgeruch in weiten teilen Dresdens wahrnehmbar.

Ein Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei Dresden läuft seit Donnerstagabend 20 Uhr in Dresden. Im Stadtteil Pieschen brennt aus noch unbekannter Ursache eine Wäscherei in der Rehefelder Straße. Inzwischen hat die Feuerwehr den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Der Löscheinsatz soll noch bis in die späte Nacht hinein dauern.

Starke Rauchwolke doch nicht giftig

Die Feuerwehrleute konnten nach Angaben der Einsatzleitung ein Übergreifen der Flammen auf die zwei Kraftstofftanks innerhalb des Gebäudes verhindern. Die Rauchentwicklung habe sich deutlich minimiert und die Geruchsbelästigung nehme weiter ab, hieß es kurz vor 23 Uhr. "Messungen durch Messtrupps im Stadtgebiet ergaben bislang keine kritischen Ergebnisse", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Die Warnung an die Bevölkerung werde aber noch so lange aufrecht gehalten, bis die Restlöscharbeiten abgeschlossen seien.

Durch einen Großbrand einer Wäscherei kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Gefahreninformation via Warnapp Nina am Donnerstagabend

Die Flammen hatten nach Angaben der Feuerwehr rasch das gesamte Gebäude erfasst und auf den Dachstuhl sowie benachbarte Gebäudeteile übergegriffen. Das Dach stand im Vollbrand, sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre MDR SACHSEN. Der Dachstuhl sei durchgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte waren am späten Abend am Brandort. "Viele Trupps tragen Atemschutzgeräte und werden regelmäßig ausgetauscht", erklärte Feuerwehrsprecher Klahre.

Derzeit keine Verletzten bekannt - Straße gesperrt

Menschen sollen bislang nicht zu Schaden gekommen sein. Die Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen ist weiterhin voll gesperrt. Die Feuerwehr bittet alle Autofahrer, den Bereich zu umfahren. Die Polizei hat die Einsatzstelle weiträumig abgesichert. Vor allem in der Erstphase des Einsatzes habe es massive Behinderungen durch Schaulustige gegeben, so die Feuerwehr.

Das verschachtelt aufgebaute Gebäude stellt die Feuerwehr vor Herausforderungen. Bildrechte: xcitepress

Starke Rauchentwicklung und Brandgeruch in der ganzen Stadt