Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht zum Freitag Brandwache gehalten und immer wieder aufflammende Glutnester gelöscht. Ein Teil des Hauses sei erst am Freitagmorgen erreicht und gelöscht worden. Da allerdings das Dach des Gebäudes fast vollständig eingestürzt war, sei es schwierig gewesen, an den Brandort zu gelangen. Die Polizei hatte die Einsatzstelle am Abend weiträumig abgesichert. Vor allem in der Erstphase des Einsatzes habe es massive Behinderungen durch Schaulustige gegeben, so die Feuerwehr.