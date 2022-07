Ein Unbekannter hat Dienstagnacht gegen 0:50 Uhr in einer Straßenbahn in Radebeul einen Gegenstand angezündet und auf Sitze im hinteren Bereich der Bahn geworfen. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte MDR SACHSEN, die Straßenbahnfahrerin habe das Feuer selbst löschen können. Verletzt wurde niemand. Die Bahn wurde allerdings erheblich beschädigt. Zur Höhe der Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es.



Nach dem Täter werde gefahndet. Hierzu würden auch Videoaufnahmen aus der Straßenbahn ausgewertet, so die Polizei. Die Bahn wurde nach dem Brandanschlag von der Gleisschleife Radebeul-West ins Depot gefahren.