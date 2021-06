In der Südvorstadt in Dresden hat am Dienstagabend ein Passagierwaggon gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits dichter, beißender Qualm aus den Fenstern des in einem Werkstattbereich abgestellten Doppelstockwagens. Im Bereich der Nossener Brücke kam es aufgrund der Rauchentwicklung zu Sichtbehinderung und Geruchsbelästigung, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Demnach stand der Waggon unmittelbar vor der Brücke.