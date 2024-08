In der Nacht zum Montag haben Feuerwehren in Großerkmannsdorf bei Radeberg einen Großbrand bekämpft. Wie die Polizei in Görlitz MDR SACHSEN bestätigte, war am späten Sonntagabend in einer Milchviehanlage ein Feuer ausgebrochen. Demnach ist ein Stallgebäude und eine Lagerhalle auf einer Fläche von 2.600 Quadratmetern abgebrannt. "200 bis 250 Schweine und Kälber wurden mithilfe von Mitarbeitern, Polizei und Feuerwehr auf eine angrenzende Koppel gebracht", sagte ein Polizeisprecher.