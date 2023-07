Bei einem Wohnungsbrand in Dresden sind am Montag zwölf Menschen verletzt worden. Die Dresdner Feuerwehr war gegen 17 Uhr alarmiert worden, wie Polizei mitteilte. Im Stadtteil Löbtau schlugen Flammen aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Rudolf-Renner-Straße. Mehrere Menschen wurden über die Drehleiter in Sicherheit gebracht oder waren bereits durch das Treppenhaus ins Freie gelangt.

Die Dresdner Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Bildrechte: Roland Halkasch