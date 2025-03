Die Feuerwehr Dresden ist Dienstagmittag zu einem Großeinsatz an das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in der Johannstadt gerufen worden. Ein Feuerwehrsprecher sagte auf der Plattform Threads, mehrere Personen hätten über Atemwegsreizungen geklagt. Sieben Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Knapp 20 Menschen würden vor Ort medizinisch untersucht.