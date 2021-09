Die Feuerwehr Dresden führt seit Donnerstagmorgen eine Einsatzübung am Tanklager Bremer Straße durch. Die Pressestelle der Berufsfeuerwehr teilte mit, es werde angenommen, dass ein mit 8.000 Kubikmeter Diesel gefüllter Tank in Vollbrand steht. Weiterhin komme es - so das Szenario - zu einer massiven Rauchentwicklung, welche sich in Richtung Cossebaude ausbreitet. Die Feuerwehr bereite deshalb einen umfassenden Löschangriff mit Schaum vor. Im Bereich Bremer Straße und Hamburger Straße kommt es bis etwa 13 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.