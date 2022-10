Brandbekämpfung Drohnen und Virtual Reality bei Feuerwehrmesse in Dresden

Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, schwere Lkw-Unfälle auf Autobahnen, brennende E-Autos oder Hausbrände: Feuerwehren stehen jeden Tag vor Herausforderungen. Und das teilweise mit veralteter Technik. Welche technischen Innovationen es in der Branche gibt, zeigt die Fachmesse Florian, die in Dresden eröffnet wurde.