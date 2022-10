In der Dresdener Jugendherberge in der Maternistraße haben am Dienstagabend mehrere Menschen über plötzliche Übelkeit und Durchfall geklagt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde ein größerer Einsatz mit Rettungskräften ausgelöst. Eine Person musste demnach in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zustand der anderen Betroffenen habe weitestgehend stabilisiert werden können, hieß es.