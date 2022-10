In der Dresdener Jugendherberge in der Maternistraße haben am Dienstagabend mehrere Menschen über plötzliche Übelkeit und Durchfall sowie Bauchschmerzen geklagt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde ein größerer Einsatz mit Rettungskräften ausgelöst. Eine Schülerin musste demnach in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dies aber inzwischen wieder verlassen. Der Zustand der anderen Betroffenen habe weitestgehend stabilisiert werden können, hieß es.

Die Stadtverwaltung Dresden teilte mit, es seien Proben von Lebensmitteln einschließlich sogenannter Umfeldproben aus der Einrichtung einerseits aber auch von Betroffenen genommen worden. Das Ergebnis der Lebensmittel- und Stuhlproben aus dem Labor werde in den nächsten Tagen erwartet, hieß es.



Das Gesundheitsamt ordnete demnach an, dass Personen mit Symptomen in separaten Mehrbettzimmern untergebracht werden. Erkrankte müssen ferner separat Toiletten und Nasszellen nutzen und dürfen nicht in Gemeinschaftsräume der Jugendherberge. Es "erfolgen Rücksprache mit den Betroffenen zum Aufenthalt und Aufnahme von Nahrungsmittel in der Einrichtung, um eine mögliche Quelle einzugrenzen".