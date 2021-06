Mutmaßlicher Badeunfall Taucher suchen Mann in der Kiesgrube Zschieren

In der ehemaligen Kiesgrube Zschieren am Rand von Dresden suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr derzeit nach einem jungen Mann. Nach Angaben der Leitstelle hatte ihn ein Badegast am Mittag ins Wasser gehen sehen. Jedoch sei der junge Mann nicht wieder aufgetaucht. Daraufhin habe der Badegast die Einsatzkräfte verständigt.