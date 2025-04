Bildrechte: picture alliance / dpa | Arno Burgi

Preisverleihung "Goldene Reiter" beim Filmfest Dresden vergeben

Hauptinhalt

13. April 2025, 11:40 Uhr

In Dresden ist das Kurzfilmfestival am Samstagabend mit der Preisverleihung ins Finale gegangen. Den mit 20.000 Euro dotierten Sächsischen Filmförderpreis bekam "Saigon Kiss" über zwei junge, queere Frauen. Der vom MDR gestiftete Publikumspreis ging an die Animation "Do Something". Insgesamt wurden 17 Auszeichnungen im Gesamtwert von 70.500 Euro für die besten Kurz- und Animationsfilme 2025 vergeben, bei der 37. Auflage des Festivals, das unter dem Motto "Solidarisiert euch!" stand und von Kürzungen bedroht ist.