Das Filmfest Dresden setzt mit der kommenden Ausgabe einen neuen Schwerpunkt auf die Themen Soldarität und Zusammenhalt. Das haben die Festival-Organisatoren in Dresden mitgeteilt. Insgesamt zeigt das Fimfest mehr als 380 Kurzfilme aus 61 Ländern. Es findet vom 8. bis 13. April statt.

Dem Thema Soldarität nähert sich das Filmfest Dresden aus verschiedenen Blickwinkeln: Die Beiträge im Programm "WeAct" werfen ein Licht auf die ökologischen Krisen und zeigen mögliche Lösungsansätze auf. Die Filme im Programm "Tongues (Re)United" thematisieren unter anderem Sprachbarrieren. Im Fokus stehen etwa Europäer in China sowie Asiaten in Europa und den USA. Weitere Programme beschäftigen sich mit dem verzerrten Bild von Roma im Film und der Verbindung von Solidarität und Heimat.

Das Filmfest Dresden würdigt in der kommenden Ausgabe auch die Chemnitzer Filmwerkstatt mit dem Kurzfilm-Sonderprogramm "Tribut: Chemnitz total". Seit 1991 biete die Filmwerkstatt kreativen Filmemacherinnen und Filmemachern eine Spielwiese für mutige Experimente – frei von kommerziellem Druck, heißt es in einer Mitteilung des Festivals. Gleichzeitig trage die Filmwerkstatt maßgeblich dazu bei, Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 mit frischen Impulsen noch lebendiger zu machen.

Auch das Dresdner Filmfestival ist nach eigenen Angaben von drastischen Kürzungen im Kulturbereich betroffen. Festivalleiterin Anne Gaschütz sagte einer Mitteilung zufolge: "Auf städtischer Ebene drohen Einsparungen von knapp 10 Prozent, während auf Landesebene sogar Kürzungen von bis zu 30 Prozent im Raum stehen." Hinzu komme, dass man in diesem Jahr von der Kulturstiftung Sachsen aufgrund der angespannten finanziellen Lage gar nicht gefördert werde. Die endgültige Fördersumme des Landes wird Gaschütz zufolge erst im Sommer feststehen.

Auch wir freuen uns über Solidarität, weil wir uns in einer angespannten finanziellen Situation befinden.

Besucherinnen und Besucher des Festivals werden in diesem Jahr von den Kürzungen nur wenig mitbekommen. "Das Gravierendste ist, dass unsere Open-Air-Leinwand um einiges geschrumpft ist, weil wir uns die etwas größere LED-Leinwand nicht mehr leisten können", sagte Gaschütz MDR KULTUR. Man habe auch viel beim Marketing gestrichen, ergänzt die Festivalleiterin. So werde es in diesem Jahr keine neuen Festivalbeutel geben.