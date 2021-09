Zum Abschluss der Dresdner Filmnächte am Elbufer haben die Organisatoren die Besucherbilanz als positiv bewertet. Insgesamt haben 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Veranstaltungen besucht, teilten die Organisatoren am Montag mit. 60 Kinofilme seien an den zurückliegenden Sommerabenden über die Leinwand gelaufen. Zudem habe es rund 40 Familienvorstellungen an Nachmittagen sowie Konzerte und eine Lesung von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner gegeben.