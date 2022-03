Open-Air-Veranstaltung am Elbufer Filmnächte in Dresden bekommen festes Fundament für Kinoleinwand

Hauptinhalt

Die Filmnächte am Elbufer Dresden sind ein Höhepunkt im Sommer. Während 2020 und 2021 nur 1.000 Besucherinnen und Besucher pro Film am Elbufer Platz nehmen durften, soll es in diesem Jahr keine Begrenzungen geben. stars wie Roland Kaiser, Sarah Connor, Mark Foster treten an der elbe auf, aber auch Bands wie Silbermond und Deichkind. Eine Neuerung stellten die Veranstalter jetzt vor.