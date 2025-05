Als Sportlehrerin Christa Strandt vor 25 Jahren in Rente ging, hat sie quasi nahtlos als Übungsleiterin begonnen. Getreu dem Motto: Wer rastet, der rostet. Gekonnt hantiert sie bis heute mit Gummiball und Co. Mit ihren Übungen will sie Muskulatur, Motorik und Ausdauer stärken. So macht sie den teilweise wesentlichen jüngeren Frauen in ihren Kursen "Beine".

