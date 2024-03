Die Feuerwehr Dresden ist am Montagabend zu einem Brand in den Stadtteil Löbtau ausgerückt. Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre informiert, brannte der Dachstuhl eines Gebäudes an der Lübecker Straße/Ecke Wernerstraße. Dabei handele es sich um dasselbe Haus, in dem es am 27. November zu einem Großbrand im Dach gekommen war.