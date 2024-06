Explosiv Polizei sprengt Flasche mit gefährlicher Chemie

Polizisten haben am Donnerstagabend in Dresden-Strehlen eine Flasche mit einer mutmaßlich explosiven Substanz gesprengt. Wie die Dresdner Polizeidirektion mitteilte, hatte ein Wohnungsmieter an der Reicker Straße in einer Flasche mit dem Reinigungsmittel Isopropanol Kristalle entdeckt und deshalb am Nachmittag die Polizei informiert.