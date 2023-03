Hier hat Dresden die Container-Dörfer geplant - Windmühlenstraße in Niedersedlitz

- Rudolf-Bergander-Ring und Geystraße in Strehlen

- Pirnaer Landstraße in Leuben

- Löwenhainer Straße in Seidnitz

- Altgorbitzer Ring in Gorbitz

- Industriestraße in Trachau

- Sachsenplatz in der Johannstadt

- Forststraße in Weißig



- Für die neun Standorte sprächen aus Sicht der Stadt die Zuschnitte der Grundstücke und der Bus- und Bahnverkehr in der Nähe. Die gute Anbindung würde eine individuelle Selbstversorgung ermöglichen, hieß es Anfang März von der Stadtverwaltung.



Quelle: MDR SACHSEN