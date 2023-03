Nach Angaben Stadt seien die Wohncontainer grundsätzlich zur Unterbringung von allein reisenden Geflüchteten vorgesehen. Nur in Container an der Geystraße in Strehlen würden Familien einziehen. Neben den Wohneinheiten biete jeder Standort auch Sanitäreinrichtungen und Duschen sowie Küchen-und Gemeinschaftsräume. Außerdem seien in jedem Objekt Räume für Heimleitung, Wachschutz, Erste Hilfe und Lagerflächen vorgesehen.