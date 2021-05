In den kommenden Wochen wollen weitere Fluggesellschaften von Dresden aus Ziele im Ausland ansteuern, sofern die Pandemie-Lage das zulässt. In den Osterferien hatte Ryanair ebenfalls schon einmal von Dresden aus Urlaubsflüge nach Mallorca angeboten. Diese werden jedoch erst am 2. Juli fortgesetzt. Etwas früher ging der Flughafen Leipzig/Halle mit internationalen Verbindungen an den Start. Nach einer viermonatigen Zwangspause bietet er schon seit Ende März wieder internationale Verbindungen an, unter anderem nach Hurghada in Ägypten und nach Las Palmas auf Cran Canaria.