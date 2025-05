Eine Drohne soll ein Flugzeug beim Landeanflug auf den Flughafen Dresden gefährdet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten die Piloten des Flugzeuges am Sonntagabend die Drohne im Bereich der Einflugschneise bei Kaditz. Die alarmierten Beamten konnten vor Ort weder die Drohne noch den mutmaßlichen Drohnensteuerer ausfindig machen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.

