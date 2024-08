Am Flughafen in Dresden haben am Sonnabendvormittag 500 Einsatzkräfte eine Großübung durchgeführt. Beteiligt waren mehrere Feuerwehren, die Bundes- und Landespolizei sowie verschiedenen Hilfsorganisationen. Die Einsatzkräfte simulierten den Angaben zufolge die Notlandung eines Flugzeugs. In dem Szenario sollten 50 schwerverletzte Passagiere gerettet und Brände gelöscht werden.