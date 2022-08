Alles in allem stehen demnach 10,5 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen auch die Höherlegung der Grundstücke und der Straße bezahlt wird. Das Modellprojekt, das andere Kommunen in ganz Europa interessiert beobachten, wird den Angaben zufolge durch Bund und Land über Förderprogramme finanziert, sodass die Anwohner nichts bezahlen müssen.

Ein Deich hätte die Brockwitzer Niederseite zwar ebenfalls schützen können, aber laut Lier 10 bis 12 Millionen Euro gekostet und Flächen verbraucht. "Hinzu kommt, dass hier in Brockwitz nur eine Reihe Häuser gefährdet sind, während es andernorts ganze Ortsteile sind. Sie müssen ja nur hoch zur Straße laufen und sind in Sicherheit. Von daher standen wir auf der Prioritätenliste für Deichbauprogramme nicht sehr weit oben."

Ähnlich sieht das auch Anwohner Udo Beier. Der 43-Jährige war mit seinem Fachwerkhaus sowohl 2002 als auch 2006 und 2013 vom Hochwasser betroffen. "Der Dammbau hätte doch Jahrzehnte auf sich warten lassen. Außerdem müsste ein Damm unterhalten und das Grundwasser abgepumpt werden. Im Vergleich dazu stehen die einmaligen Kosten für die Häuserhebung. Das hat mich überzeugt", sagt der Kfz-Mechaniker, der noch heute große Dankbarkeit gegenüber den Helfern empfindet, die ihn in der Not unterstützt haben. "Das werde ich nie vergessen", sagt Beier.

An die schicksalhafte Zeit ab dem 12. August 2002, als plötzlich Starkregen einsetzte, erinnert er sich nach wie vor lebhaft. "Ich war am Montagabend noch an der Elbe und die stieg zusehends über die Elbwiesen. Am Dienstag hatte ich das das Wasser schon hinter dem Grundstück stehen und habe meinen Arbeitgeber informiert, dass es eng wird." Er habe dann Hab und Gut in Haus und Scheune so weit wie möglich nach oben geschafft, bevor sein Haus wenig später zwangsevakuiert wurde."