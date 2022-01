Hochwasserkatastrophe Sachsen spenden halbe Million für Flutopfer

Im Sommer 2021 starben durch das verheerende Hochwasser in Deutschland mehr als 180 Menschen. Ganze Städte wurden zerstört. Besonders betroffen waren Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Bilder von dort lösten eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, auch in Sachsen. Jetzt wurden die Spendengelder überreicht.