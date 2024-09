Das, was wir hier in Dresden machen, hat es so in Deutschland noch nie gegeben. Jede Verzögerung stellt ein großes Risiko für den Erfolg dar.

Die Wiedereröffnung des Fernsehturms sei ein einzigartiges Projekt: "Das, was wir hier in Dresden machen, hat es so in Deutschland noch nie gegeben." Jede Verzögerung stelle ein großes Risiko für den Erfolg dar. Man könne hier nicht einfach auf Pause drücken und später weitermachen, so Albers.