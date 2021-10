Künstliche Intelligenz und Algorithmen sollen in Zukunft Betrug in der Pflege verhindern helfen. Ziel ist die Entwicklung einer Software zur Erkennung und effektiven Strafverfolgung des Abrechnungsbetrugs in der Pflegebranche, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Im Forschungsprojekt "PflegeForensik" arbeitet die Behörde mit der Polizei Leipzig und dem Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik Kaiserslautern zusammen.