Zudem gibt es in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig. Das UFZ will sogenannte Drifter in der Elbe aussetzten, um mit ihnen Transportwege und potenzielle Anlandungsbereiche bestimmen zu können. Auch die Initiative "Pinke Hände" aus Dresden hat entlang der Elbe eine Müll- und Zigarettenstummel-Sammelaktionen ins Leben gerufen und unterstützen damit die Elbe-Expedition.