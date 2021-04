Am zweiten Prozesstag am Donnerstag um den Mord in der Dresdner Altstadt sollen zwei Frauen, darunter eine Psychologin, Auskunft über den Beschuldigten geben. Sie sollen unter anderem zu seiner Zeit im Jugendgefängnis Regis-Breitingen befragt werden. Der Syrer hatte dort eine Haftstrafe wegen Propaganda für das Terrornetzwerk Islamischer Staat abgesessen.