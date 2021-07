Für den Fotografen Andreas Mühe sitzt seine Mutter als Kanzlerinnenfigur nicht bloß am Esstisch neben der Küche, sondern inmitten deutscher Geschichte des Bonner Kanzler-Bungalows.

Für den Fotografen Andreas Mühe sitzt seine Mutter als Kanzlerinnenfigur nicht bloß am Esstisch neben der Küche, sondern inmitten deutscher Geschichte des Bonner Kanzler-Bungalows. Bildrechte: Andreas Mühe/VG Bild-Kunst Bonn

Eine Fotoserie des Chemnitzers Andreas Mühe produziert schon Tage vor Ausstellungseröffnung bundesweit Schlagzeilen. Der 41 Jahre alte Fotograf hat seine Mutter als Doppelgängerin von Kanzlerin Angela Merkel in Szene gesetzt und im Bonner Kanzlerbungalow fotografiert. Das Ganze sieht der Künstler, der seine Bilder ab 10. Juli in Dresden zeigt, aber nicht als Satire.

Ich habe mich gefragt: Was macht eine solche Frau eigentlich, wenn sie in Rente ist?

Arbeitet in Berlin, fühlt sich aber als Sachse und spielt gerne mit Fiktion und Realität in seinen Bildern: der gebürtige Chemnitzer Andreas Mühe. Bildrechte: dpa

Mühe nennt Kanzlerin Merkel "schon jetzt eine historische Figur, erkennbar durch drei vertraute Merkmale: Haltung, Haare, Blazer". Seine Fotoserie sei der der Versuch, "einen Umgang zu finden mit einer Frau, die unser Land geprägt hat und dadurch wohl jeden von uns mit. Ich bin 41 Jahre alt, 16 Jahre davon regierte Angela Merkel, das ist eine lange Zeit, auch meines Lebens", meinte Mühe in einem Interview mit dem "Spiegel".

Das Double auf dem Bett, in dem Kanzler Helmut Kohl angeblich zu gerne schlief, das Kanzler Schröder aber mied. Bildrechte: Andreas Mühe/VG Bild-Kunst Bonn

Die Bilder mit Mühes Mutter in Merkel-Posen seien dennoch reine Fiktionen. Als Merkel-Double stand die 70 Jahre alte Theaterregisseurin Annegret Hahn vor der Linse ihres Sohnes.

Wer ist Andreas Mühe? - Andreas Mühe wurde 1979 als ältester Sohn der Theaterregisseurin Annegret Hahn in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, geboren. Sein Vater ist Schauspieler Ulrich Mühe (1953-2007). Seine Halbschwester ist die Schaupielerin Anna Maria Mühe. - Er arbeitet als selbstständiger Fotograf in Berlin. 2009 hat er Bundeskanzlerin Merkel ganz offiziell fotografiert. Mühe inszenierte aber auch schon mit einem Merkel-Double Bilder, dass sich die Bundesregierung genötigt sah mitzuteilen, es handle sich bei der abgebildeten Frau nicht um Angela Merkel.

2009 fotografierte Andreas Mühe Kanzlerin Merkel offiziell. Bildrechte: Andreas Mühe/VG Bild-Kunst Bonn

Dass die Kanzlerinnenbilder zuerst in Dresden gezeigt werden, war Andreas Mühe wichtig. Im Interview bezog er sich direkt auf die Pegida-Demonstranten und rechten Hetzerinnen und Hetzer in Dresden: "Einer hielt sogar einen Galgen in der Hand. Dieser Hass gegen eine solch moderate Person war beängstigend. Und es gibt diese Leute ja immer noch."