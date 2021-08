Die weltweite Corona-Krise hat die Nachfrage nach Luftfracht befeuert. Davon profitieren auch die Elbe-Flugzeugwerke (EFW) in Dresden. Eines der Standbeine ist die Umrüstung von Passagiermaschinen zu Frachtern. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, in diesem Jahr sollen fünf umgerüstete Langstreckenmaschinen vom Typ A330 die Hallen verlassen und an Kunden übergeben werden. Mittelfristig will das Werk bis zu 15 Maschinen pro Jahr umrüsten. 300 neue Mitarbeiter vom Ingenieur über Logistiker bis hin zum Monteur würden aktuell gesucht.



Am Dienstag meldete das Unternehmen einen weiteren Großauftrag einer US-Flugzeug-Leasingfirma über die Umrüstung von knapp 20 Passagiermaschinen der Typen Airbus A320 und A321 für den Frachtbetrieb. Hierfür übernehmen Dresdner Ingenieure den Angaben zufolge Planungsleistungen, die Maschinen für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr würden in Werken in Singapur, China und den USA umgebaut. Auch die Lufthansa Cargo hat unlängst bekanntgegeben, erstmals in der Unternehmensgeschichte diese kleineren Frachter in die Flotte aufzunehmen.