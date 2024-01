Die Frauenkirche in Dresden bleibt ab kommenden Montag wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen. Besucherinnen und Besucher müssen sich bis zum Sonntag gedulden, dann werde die Kirche wieder geöffnet, teilte die Stiftung Frauenkirche am Mittwoch mit. In der Schließzeit sollen Tischler, Maler, Restauratoren, Techniker und Putzkolonnen das Gotteshaus wieder auf Vordermann bringen.